São Paulo promete terminar Brasileirão com vitória

O São Paulo apenas cumpre tabela no Campeonato Brasileiro, mas garante que vai encerrar com dignidade a sua participação no torneio. A equipe, que está classificada para a próxima Copa Sul-Americana, vai enfrentar o Atlético Mineiro no próximo domingo, no Morumbi, e os jogadores prometem conquistar uma vitória.

"Temos de terminar bem o campeonato. Não vamos disputar a Libertadores no ano que vem, mas temos de terminar este ano com honra, pois o São Paulo é um clube grande. Vamos trabalhar forte para ter um melhor ano em 2011", afirmou o zagueiro Renato Silva, preocupado em terminar o campeonato com um bom resultado.

Em má fase, o São Paulo tem acumulado tropeços nas últimas rodadas do Brasileirão. A equipe acumula dois empates, com Atlético Goianiense e Vasco, e duas derrotas, para Corinthians e Fluminense. A equipe está em nono lugar na competição, com 52 pontos.