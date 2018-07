São Paulo promove a estreia de Renan Ribeiro nesta quarta

Depois de dois anos no São Paulo, o goleiro Renan Ribeiro vai estrear pelo clube nesta quarta-feira. Rogério Ceni será poupado da partida contra a Portuguesa, no Morumbi, e jogador ex-Atlético-MG ganha chance de defender o time em jogo que marca o encerramento da primeira fase do Campeonato Paulista.

Revelado nas categorias de base do Atlético Mineiro, Renan Ribeiro chegou ao São Paulo em junho de 2013. De 2010 a 2012, o jogador foi o dono da posição e disputou 88 partidas pela ex-equipe. O goleiro ainda tem passagens pela Seleção Brasileira Sub-20, onde conquistou o Sul-Americano (2009) e a Copa Sendai (2008).

Renan Ribeiro é o terceiro goleiro do São Paulo, que ainda conta com Léo. O substituto imediato de Ceni costuma ser Denis, que passou por uma cirurgia no ombro direito e só deve voltar a jogar em agosto. Para substituí-lo nos treinos, a comissão técnica promoveu das categorias de base Lucas Perri, de 17 anos.

Rogério Ceni ganha folga para ser preservado para a sequência de decisões que o São Paulo vai ter. No fim de semana o time enfrenta o Red Bull, pelas quartas de final do Campeonato Paulista, e na próxima quarta-feira, encara o Danubio, no Uruguai, pela Copa Libertadores.

O meia Paulo Henrique Ganso também será poupado e não vai para o jogo. O volante Souza está fora por sentir dores no joelho direito, assim como Luis Fabiano (contratura no músculo posterior da coxa esquerda), Alan Kardec (lesão no joelho direito) e Reinaldo (suspenso pelo terceiro amarelo). O zagueiro Rafael Toloi e o meia Michel Bastos cumprem o segundo jogo de suspensão pela expulsão contra o Palmeiras. Boschilia e Ewandro servem à seleção sub-20.

Confira a lista com os atletas relacionados:

Goleiros - Renan Ribeiro e Léo;

Laterais - Auro, Bruno e Carlinhos;

Zagueiros - Paulo Miranda, Edson Silva, Dória e Lucão;

Volantes - Hudson, Denilson e Rodrigo Caio;

Meias - Thiago Mendes e Centurión;

Atacantes - Alexandre Pato e Jonathan Cafu.