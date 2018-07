São Paulo promove garoto que tem contrato só até dia 31 de janeiro

SÃO PAULO - Pelo menos oficialmente, pelo que consta no seu registro na Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o atacante Tiago tem contrato com o São Paulo só dia 31 de janeiro - mais oito dias, portanto. Mas ele foi promovido pelo técnico Ney Franco e vai ganhar uma chance de mostrar serviço entre os profissionais.

Tiago é um dos diversos jogadores que o São Paulo contratou no fim do ano passado para jogar a Copa do Brasil Sub-20 e a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Como neste ano a competição que abre a temporada viu seu limite de idade ser aumentado, a diretoria tricolor argumentava que não mantinha mais um elenco sub-20 à altura.

O atacante chegou ao clube em setembro, vindo do Rio Branco-ES, com contrato de quatro meses, por empréstimo. Se destacou já na Copa do Brasil Sub-20, marcando o único gol do time na eliminação para o Coritiba, logo na estreia. Na Copa São Paulo, foi novamente titular, tendo marcado quatro gols em seis partidas.

O São Paulo não informou se Tiago teve seu contrato renovado, mas tanto na CBF quanto na Federação Paulista o registro vai até dia 31. O jogador chega para ser mais uma opção para atuar aberto pelas pontas, função que fazia Lucas. Como Negueba vai perder o primeiro semestre e Wallyson chegou machucado, o elenco tem essa carência.

"É um jogador que joga pela beirada do campo e me chamou muita atenção na Copinha. Meu papel no São Paulo, até pela estrutura que tem a base, é criar espaço para ajudar na formação do atleta", ressaltou o técnico Ney Franco.

Tiago pode ser utilizado já neste sábado, quando o São Paulo recebe o Atlético de Sorocaba pela terceira rodada do Paulistão. Isso porque os titulares já estarão se preparando para pegar o Bolívar, no jogo da volta da fase preliminar da Libertadores.

Além de Tiago, o grupo que jogou a Copinha tem outros cinco atletas que já estavam no elenco principal, foram emprestados à base e voltam a treinar no Ney Franco: o lateral-direito Lucas Farias, o zagueiro Luiz Eduardo, o lateral-esquerdo Henrique Miranda, o volante Rodrigo Caio e o meia João Schmidt.

Henrique Miranda e Rodrigo Caio aparecem até na lista de inscritos para a Libertadores, com o volante usando a camisa 7, que foi de Lucas. Se avançar de fase, o São Paulo pode inscrever mais cinco jogadores. Fabrício e Wallyson, que ficaram de fora agora, devem entrar. As outras três vagas tendem a ser disputadas pelos quatro garotos da Copinha.