São Paulo promove jovem Ademilson, da seleção Sub-17

"Tudo está acontecendo muito rápido na minha vida, mas eu estou me sentindo preparado para isso", afirmou o jovem atacante, autor de cinco gols no Mundial disputado entre junho e julho, no México.

Com a promoção, Ademilson está repetindo no São Paulo a trajetória meteórica que mostrou na seleção. O atacante fez a sua estreia na equipe Sub-17 logo no Mundial e não decepcionou a comissão técnica. "Sempre quis chegar à seleção, mas nunca era chamado. Então fui convocado direto para o Mundial, o que foi uma surpresa pra mim, mas consegui fazer um bom campeonato", comenta.

De volta ao Brasil, o jovem atleta ganhará uma oportunidade agora no time principal do São Paulo. "Está acontecendo a mesma coisa agora no profissional. Sempre quis estar no grupo, mas eu realmente não esperava ser promovido nesse ano. Assim como foi na seleção, acho que estou preparado para esse novo desafio e espero repetir o desempenho que tive no Mundial", afirmou.

Em seu novo grupo, Ademilson reencontrará companheiros que conheceu nas equipes Sub-17 e Sub-20. "Tem o Rodrigo Caio, o Luiz Eduardo, o Henrique Miranda, todos eles jogavam comigo no Sub-17 até pouco tempo, fora os outros que vieram do Sub-20. Acho que será uma ótima parceria e tenho certeza de que eles vão me ajudar muito", declarou.