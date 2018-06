São Paulo prorroga contrato com meia Shaylon até 2022

O jovem meio-campista Shaylon, de 20 anos, aumentou seu vínculo com o São Paulo, que ia até janeiro de 2021, para janeiro janeiro de 2022. A informação publicada no Globoesporte.com foi confirmada pelo Estado.

Em sua segunda temporada no time principal após ser promovido da base tricolor, o jogador vem sendo acionado com frequência pelo técnico Dorival Junior. Shaylon já tem 23 partidas com o time principal do São Paulo, e teve sequência como titular durante a recuperação da equipe na luta contra o rebaixamento no Brasileirão de 2017. Tem dois gols marcados com a camisa tricolor.

Neste ano, foi titular em quatro jogos, mas perdeu espaços depois das chegadas de Nenê e do retorno de Cueva, barrado pela diretoria nas primeiras partidas do clube na temporada.

O São Paulo se prepara para enfrentar o CRB nesta quarta, às 19h30, pela 3ª fase da Copa do Brasil, depois de eliminar o Madureira e o CSA nas primeiras etapas do torneio nacional. O time vem de três jogos sem vencer no Campeonato Paulista e com forte pressão sobre Dorival.