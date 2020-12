São Paulo prorroga contrato de Gabriel Sara até abril de 2024

O São Paulo prorrogou nesta segunda-feira o contrato do meia Gabriel Sara até abril de 2024. O vínculo anterior era válido até abril de 2023. Aos 21 anos, Sara comemorou a renovação. A multa rescisória é de 50 milhões de euros (R$ 256 milhões na cotação atual).

“Fico feliz com este reconhecimento do meu trabalho, e quero retribuir esta valorização do São Paulo. Sempre sonhei com este momento que estou vivendo, como titular do time e disputando títulos, e desejo que a equipe siga assim nas próximas temporadas”, disse Sara.

Leia Também Treino do São Paulo tem desfalque de Luciano e discurso de Julio Casares

O diretor executivo de futebol Raí elogiou o garoto. “Temos um projeto de transição desde a base, com plano de carreira para os atletas. E é o caso do Sara, que está efetivado entre os titulares e tem crescido cada vez mais. Esta extensão contratual é um reconhecimento pelo trabalho dele no São Paulo, e dele pelo clube”, afirmou.

Sara foi titular nos últimos 16 jogos e detém maior sequência vigente de um jogador de linha da equipe entre os titulares. Nesta temporada, o meio-campista tem seis gols e cinco assistências.

Formado em Cotia – ele chegou ao clube aos 13 anos -, Sara foi promovido ao elenco principal em 2017 e estreou no final daquele ano. Consolidou-se no time titular nesta temporada, com Fernando Diniz. Ao todo, o jogador disputou 42 partidas pelo profissional.