São Paulo prorroga contrato do lateral Auro até 2019

Revelação do São Paulo e titular da lateral direita nas últimas partidas, Auro acertou nesta terça-feira a renovação do seu contrato por mais cinco anos. Agora, o novo vínculo será válido até 2019. "Estou muito feliz porque foi uma grande batalha para chegar ao profissional. Desde pequeno sonho com este momento e, felizmente, tem sido maravilhoso. A renovação do contrato me deixou ainda mais motivado para ajudar o time", afirmou o jogador de apenas 18 anos, em entrevista ao site oficial do clube.

Nas categorias de base, ele jogava no meio de campo, como um típico camisa 10. Mas quando o São Paulo trouxe Boschilia do Guarani, Auro foi deslocado para a lateral e correspondeu. Como não poderia deixar de ser, apresenta mais qualidades no ataque, até por causa de sua formação, mas atendendo aos pedidos do técnico Muricy Ramalho ele está se esforçando mais para não comprometer na defesa. A confiança do treinador faz com que o jogador sonhe alto.

"O São Paulo abriu as portas para mim. E, por tudo que o clube fez por mim, quero retribuir este carinho com títulos. Desde a minha chegada, os funcionários e meus companheiros sempre me trataram bem. Poder conquistar troféus é o meu grande desejo", avisou.

Nesta quarta-feira, contra o Flamengo, Auro será titular mais uma vez. Vai entrar em campo pela sexta vez no time principal e está conseguindo ter uma sequência por causa da venda de Douglas para o Barcelona e da contusão de Paulo Miranda. Suas atuações convenceram a diretoria tricolor de que ele tem futuro no clube.

"O Auro é um jovem de muita qualidade e personalidade que traz o DNA do São Paulo e, em conjunto com os demais egressos da nossa base, representa o futuro do clube que se faz presente", disse Gustavo Vieira de Oliveira, gerente executivo de futebol do São Paulo.