São Paulo quebra invencibilidade do Corinthians e vence 1ª final do Paulista Feminino

O São Paulo saiu na frente do Corinthians na briga pelo título do Campeonato Paulista Feminino neste sábado. O jogo de ida da decisão aconteceu no estádio do Morumbi e terminou com vitória das mandantes pelo placar de 1 a 0. A vitória são-paulina também derruba a invencibilidade do Corinthians na competição.

A partida deste sábado iniciou a reedição da final feita entre os times há dois anos, quando a equipe alvinegra saiu com o título. O Corinthians é atual bicampeão do Paulistão Feminino e busca o terceiro título em sequência, além de também buscar a tríplice coroa na temporada, já que também conquistou o Brasileirão e a Libertadores.

Leia Também Time feminino do Piauí é rendido por assaltantes e presidente relata filme de terror

O São Paulo também venceu o torneio estadual em duas oportunidades, em 1997 e 1999, e busca o terceiro título. O clube se mantém invicto em casa e chega à 12ª vitória consecutiva no torneio. O time tricolor só perdeu um jogo no torneio, justamente para o Corinthians, na primeira fase.

As duas equipes fizeram um primeiro tempo bastante equilibrado e de muita intensidade. O São Paulo começou melhor e foi responsável pelas primeiras boas tentativas de ataque. Mas o Corinthians começou a se encontrar em campo com o passar do tempo e também construiu boas jogadas.

Assim como no primeiro tempo, o São Paulo começou melhor na etapa final. A equipe da casa abriu o placar aos 9 minutos, em saída rápida após roubada de bola. Gláucia fez o lançamento para Micaelly, que foi muito bem no mano a mano com a zagueira e finalizou com maestria, abrindo o placar para o São Paulo.

Com a vantagem no placar, o São Paulo manteve a bola no campo de ataque sempre que pôde e administrou bem o resultado até a reta final da partida. O Corinthians tentou se lançar ao ataque nos minutos finais, mas não conseguiu criar grandes oportunidades de empatar o jogo.

A decisão do título acontecerá na próxima quarta-feira, às 21h, na Neo Química Arena, em São Paulo. A final estava inicialmente prevista para acontecer na Arena Barueri, na cidade vizinha, mas a Federação Paulista de Futebol (FPF) confirmou a alteração neste sábado, horas antes do jogo de ida. O local inicial foi alvo de reclamações por parte da torcida corintiana.

Vale lembrar que não há critério de gol qualificado. O São Paulo joga pelo empate, enquanto o Corinthians precisará vencer por dois gols de vantagem no jogo de volta para conseguir o título no tempo normal. Caso vença por um gol, a decisão irá para os pênaltis.

Além do título, São Paulo e Corinthians brigam pela melhor campanha. Os dois golearam seus adversários na semifinal, o São Paulo bateu o Santos e o Corinthians venceu a Ferroviária.