São Paulo quebra recorde de público do Campeonato Brasileiro

Neste domingo, o sucesso do horário das 11 horas para jogos do Campeonato Brasileiro foi confirmado: para assistir ao duelo entre São Paulo e Coritiba, 59.612 torcedores estiveram presentes no Morumbi, sendo que 58.482 destes pagaram ingresso.

Com isso, o São Paulo detém o novo recorde de público do Campeonato Brasileiro 2015. Antes, a marca pertencia ao Atlético-MG, que, no dia 28 de junho, levou 55.987 torcedores ao Mineirão para o confronto contra o Joinville, vencido por 1 a 0 pelo time alvinegro.

Antes do jogo contra o Coritiba, a melhor marca do Morumbi vinha sendo no empate contra o Avaí, no dia 21 de junho, quando 21.364 pessoas compareceram, ou seja, praticamente um terço do público presente neste domingo.

O São Paulo também detém o recorde de público no futebol brasileiro no ano: no jogo contra o Cruzeiro, pelas oitavas de final da Libertadores, 66.369 torcedores compareceram ao Morumbi. Neste domingo, a equipe retribuiu o apoio maciço da torcida, derrotou o Coritiba por 3 a 1 e entrou provisoriamente no G-4.