São Paulo mira quinto jogo de invencibilidade no Brasileirão

O São Paulo está animado com a possibilidade de conseguir sua quinta partida seguida sem perder no Brasileiro. Seria inédito para o time do Morumbi no torneio, em que ainda luta contra o rebaixamento. O jogo contra o Atlético-MG, pela 27ª rodada do torneio, será no estádio Independência, em Belo Horizonte.

Dorival Junior não deve contar com Cueva e Arboleda, que jogam as Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo. Rodrigo Caio, convocado para o último jogo da seleção brasileira no torneio, ainda é dúvida, e só deve viajar para Belo Horizonte se não jogar contra os chilenos.

A busca por uma sequência de resultados positivos vem motivando a equipe. "Fizemos um excelente jogo contra o Corinthians e conseguimos uma vitória importante sobre o Sport. Agora, é conseguir manter essa sequência no jogo contra o Atlético.", avalia o lateral esquerdo Júnior Tavares.

Dorival pede cautela para que o time mantenha o foco na luta contra o rebaixamento. Ele defende que o São Paulo não pode se sentir confortável com a sequência sem derrotas, e quer fortalecer o entrosamento da equipe. "Temos que insistir no nosso conjunto. Oscilaremos ainda. É uma equipe que está sendo formada ao longo do campeonato", diz.