São Paulo quer aproveitar jogo de sábado para ficar perto do G-4

SÃO PAULO - Em oitavo lugar no Brasileirão com 13 pontos, a três do líder Cruzeiro, o São Paulo quer aproveitar o último jogo do campeonato antes da parada para a Copa do Mundo para ficar perto do topo na tabela de classificação. Para o capitão Rogério Ceni, o time precisa somar três pontos no próximo sábado, contra o Atlético-MG, para ter mais tranquilidade na folga.

"Vamos tentar fechar com uma vitória no sábado para ficar numa posição melhor na classificação", diz o goleiro, que entende que o confronto é muito complicado. "Será uma partida dificílima, pois o Atlético-MG tem um elenco bom e na última rodada ganhou bem do Fluminense."

O São Paulo aposta no Morumbi para tentar superar o time mineiro. "A expectativa é vencer, pois estamos a três pontos da liderança do campeonato e temos um confronto direto contra o Atlético-MG. Sabemos que o adversário vem embalado, está vencendo seus jogos, mas no nosso campo temos de ganhar", explica o meia Ganso, que preferiu enaltecer o ponto conquistado contra o Atlético-PR. "Apesar das circuntâncias, o resultado valeu a pena porque estávamos fora de casa."

O atacante Alexandre Pato, por sua vez, acha que o empate diante do Furacão nos acréscimos salvou a noite. "Infelizmente não conseguimos a vitória, mas empatamos no final e isso nos deu uma alegria a mais. Agora é trabalhar e tentar fechar essa pausa para a Copa entre as primeiras posições. Será um jogo difícil, a gente respeita o Atlético-MG, mas em casa temos de impor nosso futebol."