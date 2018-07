São Paulo quer contratar atacante Marcelo Moreno

SÃO PAULO - O atacante Marcelo Moreno, que pertence ao Grêmio mas estava emprestado ao Flamengo, foi sondado pelo São Paulo para atuar no clube em 2014. A informação foi confirmada por pessoas próximas à diretoria. Um problema, no entanto, pode dificultar as negociações: o salário do jogador, que está em torno de R$ 300 mil, valor considerado alto pela diretoria.

O centroavante tem o perfil que agrada ao técnico Muricy com presença de área, bom cabeceio e eficiência nas finalizações. Ele seria uma alternativa ao titular Luis Fabiano, que terminou a temporada no banco de reservas. Moreno e Luis Fabiano também poderiam atuar juntos, o que favoreceria a bola aérea de Muricy - a dupla titular do São Paulo hoje é formada por Aloisio e Ademilson.

O boliviano chegou ao Flamengo no início do ano para ser titular após a saída de Vagner Love. No entanto, sofreu com contusões e fez apenas cinco gols em 21 gols. Acabou perdendo espaço para Hernane, que se tornou artilheiro do time na temporada. Moreno deve se reapresentar ao Grêmio em janeiro, mas já recebeu a informação de que deve ser negociado novamente.

Moreno viveu grande fase no Cruzeiro e na seleção boliviana, passagens que o credenciaram a atuar no Shakhtar, Werder Bremen e Wigan antes de voltar ao Brasil.