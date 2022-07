São Paulo quer encerrar sequência de empates e abrir vantagem na Copa do Brasil

Retornos de jogadores importantes da defesa animam o São Paulo para o primeiro duelo da Copa do Brasil, hoje, às 20 horas, no Morumbi, contra o América Mineiro. O time tricolor levou seis gols nos últimos dois jogos e precisa melhorar seu desempenho ofensivo caso queira avançar para a semifinal da competição cujo troféu nunca ergueu. Também joga para quebrar a sequência de empates. Foram três seguidos e quatro nos últimos cinco duelos.

A partida de volta está marcada para o dia 18 de agosto, em Belo Horizonte, no estádio Independência, casa dos mineiros, que também buscam o título inédito da Copa do Brasil, torneio que paga para o vencedor a mais alta premiação do País e dá a esse clube uma vaga na Libertadores.

A presença na semifinal rende R$ 8 milhões. Quem chegar à final e vencê-la leva R$ 60 milhões. O valor total do prêmio, considerando todas as fases, pode chegar a R$ 79,5 milhões, quase R$ 10 milhões a mais do que foi pago ao Atlético-MG pelo título de 2021.

No São Paulo, que está nas quartas porque deixou o Palmeiras pelo caminho, vencendo o rival nos pênaltis, é de que Jandrei, Léo e Miranda retornem.

O goleiro, com um trauma nas costas, foi ausência nos últimos dois jogos e viu o jovem reserva Thiago Couto mostrar insegurança em suas apresentações.

O veterano Miranda não esteve nas três partidas anteriores e também fez falta, bem como Léo, ausente contra Inter e Goiás, confrontos em que a equipe levou seis gols, três em cada. Os dois retornam para deixar mais tranquilo o técnico Rogério Ceni, que reconheceu que o time tem apresentado falhas na retaguarda, e formar um trio com Diego Costa.

“É um jogo decisivo, os jogadores vêm empolgados, mas precisamos ter cuidado. A Copa vai acabando para metade dos times, e você está sujeito a ser um dos quatro eliminados. Precisamos estar ligados nas competições curtas e nas outras”, avisou Rogério Ceni.

Apresentado ontem no CT da Barra Funda, o argentino Giuliano Galoppo deve ser a novidade no banco de reservas.

É improvável que o meio-campista comece entre os titulares em decorrência do curto período de atividades das quais participou com o elenco.

Alisson voltou a treinar, mas a tendência é de que ainda não retorne porque precisa readquirir a forma física ideal. Reinaldo e Luan continuam fora, em recuperação de lesão, bem como Patrick, Caio, Arboleda e André Anderson

SÃO PAULO X AMÉRICA-MG

SÃO PAULO: Jandrei, Diego Costa, Miranda e Léo; Igor Vinicius, Gabriel Neves, Igor Gomes, Rodrigo Nestor e Welington; Luciano e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

AMÉRICA-MG: Matheus Cavichioli, Patric, Éder, Luan Patrick e Danilo Avelar (Marlon); Lucas Kal, Juninho e Matheusinho; Pedrinho, Felipe Azevedo e Henrique Almeida. Técnico: Vagner Mancini.

Juiz: Wilton Pereira Sampaio (Fifa/GO).

Horário: 20h.

Local: Morumbi.

TV: Premiere, SporTV.