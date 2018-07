São Paulo quer estrear nova camisa contra a Ponte Preta

O Conselho Deliberativo do São Paulo aprovou na noite de segunda-feira, 4, o novo uniforme do time. A camisa, comemorativa, homenageia os 30 anos da inauguração do Centro de Treinamento do clube, na Barra Funda, que será comemorado em abril de 2018.

No modelo aprovado da camisa, predomina a cor preta, com detalhes em grená na gola em Y e nas mangas. Os calções e meiões também são da cor grená. O clube quer estrear a nova camisa já no próximo sábado, contra a Ponte Preta, no Morumbi, mas existe a possibilidade de que o primeiro uso seja contra o Sport, no dia 1º de outubro.

Vazou a primeira imagem da nova terceira camisa preta do São Paulo FC feita pela Under Armour. Confira: https://t.co/QiKqFpcIeF pic.twitter.com/9APw43ZYa1 — Mantos do Futebol (@mantosdofutebol) 26 de agosto de 2017

Durante a reunião, houve um momento de constrangimento. Conselheiros discutiram sobre o vazamento, ocorrido na semana passada, de uma fotografia em que a camisa aparece sendo exibida dentro do que parece ser uma loja de artigos esportivos. Alguns aproveitaram a discussão para pedir "união" no São Paulo, mesmo que nos pequenos detalhes.

Segundo apurou o Estado, o uniforme aprovado na reunião de segunda-feira é bastante similar ao que aparece na foto vazada, com sutis diferenças na tonalidade e nos detalhes da costura.