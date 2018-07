São Paulo quer evitar dar um vexame na Copa do Brasil

Após falhar na missão de eliminar o jogo de volta da primeira fase da Copa do Brasil, o São Paulo enfrenta o Independente-PA, nesta quarta-feira, às 19h30, no Morumbi, disposto não só a evitar um fiasco gigantesco como também provar que a magra vitória por 1 a 0 no jogo de ida foi apenas um tropeço causado por uma noite infeliz em Belém.

O discurso é de respeito ao adversário, mas nem mesmo os jogadores escondem que a prioridade é construir o placar mais dilatado possível para dar uma resposta ao torcedor e embalar a equipe para o clássico contra o Santos, no próximo domingo, pelo Campeonato Paulista.

"Precisamos fazer os gols necessários para avançarmos. É claro que se fizermos dois ou três, vamos querer ir para frente. No jogo de ida nossa ideia era matar a segunda partida, mas à medida que o tempo passava e a bola não entrava, começou a bater um desespero e acabamos nos deixando afetar muito por isso", afirmou o goleiro Denis.

Sobre um eventual desinteresse do clube tricolor no jogo no estádio Mangueirão, o camisa 22 negou qualquer tipo de menosprezo e aproveitou para elogiar a organização tática do adversário. "A equipe deles é difícil de vencer e jogou muito bem, vieram fechadinhos e com os homens de frente jogando em velocidade. Foi complicado", analisou.

Mesmo sem exibir um estilo de jogo consistente até aqui na temporada, Emerson Leão lembra, para defender seu trabalho, que a equipe tem mais de 70% dos pontos conquistados. Se vencer o Independente, o São Paulo emplacará o quinto triunfo consecutivo, algo que não acontece desde o Campeonato Brasileiro do ano passado. "No primeiro jogo nós realmente não jogamos bem. Poderíamos ter feito mais gols, mas foi uma vitória que conquistamos. Esperamos repeti-la aqui, só que dessa vez com um pouco mais de ênfase", salientou.

O técnico espera por um adversário fechado, que busque os contra-ataques mesmo precisando da vitória. E deixa um recado caso os paraenses tentem adotar comportamento mais agressivo no Morumbi. "Eles sabem que fizemos uma má partida e a tendência é melhorar. E aqui temos maiores responsabilidades", ponderou.

A equipe que estará em campo deve ser praticamente a mesma que encarou a Portuguesa no último domingo. A novidade deve ser a volta à zaga de Paulo Miranda, que cumpriu suspensão. Por outro lado, o lateral-direito Piris não foi relacionado para a viagem e treinará separadamente no CT durante a semana. Com isso, o volante Rodrigo Caio mais uma vez será improvisado no setor. A surpresa pode ser Fernandinho, caso Leão opte por uma formação mais ofensiva.

SÃO PAULO X INDEPENDENTE-PA

São Paulo - Denis; Rodrigo Caio, Paulo Miranda, Rhodolfo e Cortez; Denilson, Casemiro (Fernandinho), Cícero e Jadson; Lucas e Luis Fabiano

Técnico: Emerson Leão

Independente-PA - Dida; Adson, Preto Barcarena e Alexandre Recife; Lima, Silva, Fidélis, Tiago Floriano, Gian e Rafael Vieira; Ró

Técnico: Valter Lima

Juiz: Elmo Alves Resende Cunha (GO)

Horário: 19h30

Local: Morumbi, em São Paulo

TV: ESPN Brasil e Sportv