São Paulo quer evitar desgaste na quinta para aproveitar ‘cansaço’ do Corinthians

Invicto há oito jogos, o São Paulo vem justificando o revezamento de jogadores promovido pelo técnico Rogério Ceni a cada partida, estratégia que deve ter papel fundamental no jogo contra o Corinthians, no próximo domingo. Antes do clássico, o time tem um duelo com o Jorge Wilstermann na quinta-feira, pela penúltima fase da Copa Sul-Americana, e Ceni espera que seus jogadores consigam a vitória sem grande prejuízo físico.

Ainda em busca da classificação no torneio continental, o treinador são-paulino não quer abrir mão de mandar a campo o que tem de melhor para enfrentar o Corinthians, pois o rival deve chegar cansado para o clássico, depois de disputar dois jogos fora de casa. A definição sobre a escalação tricolor nos compromissos desta semana, contudo, vai depender do que acontecer na Copa Sul-Americana.

Leia Também Rogério Ceni elogia Nikão e diz não se preocupar com reposição no gol do São Paulo

Um dia antes da partida entre São Paulo e Wilstermann, os outros dois integrantes do Grupo D, Everton e Ayacucho, se enfrentam em Cuzco, no Peru, na quarta-feira. Se o jogo terminar empatado, a classificação são-paulina fica garantida e Ceni ganha tranquilidade para poupar ainda mais jogadores para o compromisso do final de semana.

O São Paulo é o líder da chave, com dez pontos, seguido pelo Everton, com cinco, na vice-liderança. Ayacucho e Jorge Wilstermann têm quatro e dois pontos, respectivamente. "Quarta tem jogo do Everton, vamos avaliar o resultado e só vamos definir o time na quinta", afirmou Rogério Ceni depois da vitória por 2 a 1 sobre o Cuiabá pelo Brasileirão.

Caso entre em campo já classificado, o time do Morumbi deve começar a pensar no Corinthians mais cedo e com um nível maior de otimismo. Ainda que nunca tenha vencido na Neo Química Arena, palco do clássico, a equipe confia nas circunstâncias, pois vem de três jogos disputados em casa. O Corinthians, por sua vez, empatou com o Internacional no sábado e joga com o Boca Juniors, na Bombonera, nesta terça-feira.