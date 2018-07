São Paulo quer evitar se expor no jogo de Santiago da Sul-Americana

SÃO PAULO - Apesar da promessa de uma equipe ofensiva por parte dos atacantes, os jogadores de marcação do São Paulo mostram mais cautela e preferem que o time defenda antes de pensar em atacar a Universidad Católica nesta quinta-feira, fora de casa, pelo primeiro jogo da semifinal da Copa Sul-Americana. A ideia é evitar o otimismo da torcida depois da classificação tranquila na fase anterior sobre a Universidad de Chile, com duas vitórias - incluindo uma goleada por 5 a 0 no Pacaembu.

"A gente não pode entrar muito forte fora de casa em busca do ataque. É bom termos cuidado", afirmou o volante Wellington durante o embarque do elenco nesta quarta-feira, no Aeroporto de Guarulhos. "Dependendo da situação do jogo, um empate fora de casa até não será um mau resultado", disse o zagueiro Rhodolfo.

O São Paulo tem a melhor defesa da Copa Sul-Americana, com apenas um gol tomado em seis jogos, e sempre quando jogou fora de casa conseguiu marcar gols. Novamente o clube vai ter a chance de decidir um confronto em casa. O jogo de volta da semifinal será no dia 28 de novembro, no Morumbi.