São Paulo quer fazer a lição de casa para sair da zona de rebaixamento

O São Paulo inicia novamente sua caminhada para sair da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, agora numa nova casa. O time terá de atuar no Pacaembu no sábado, contra o Atlético-PR, por causa de shows que vão ocorrer no Morumbi, e espera que no estádio municipal a equipe consiga mostrar reação na competição.

+ Notícias do São Paulo

Para o goleiro Sidão, o time precisa levantar a cabeça após a derrota por 1 a 0 para o Atlético-MG. "Ficamos chateados com o resultado, mas sofremos no jogo em busca de um resultado positivo. O Campeonato Brasileiro é difícil, bem disputado e precisamos de uma sequência vitoriosa para subir na tabela. Buscaremos isso no final de semana e vamos com tudo diante da nossa torcida", disse.

Até para não sofrer com a falta de contato com o gramado do Pacaembu, o técnico Dorival Junior decidiu comandar nesta sexta-feira um treino no Pacaembu, para que os jogadores se adaptem melhor à nova casa. No local, o São Paulo costuma ter bons resultados e sabe que precisa muito da vitória para tentar fugir das últimas colocações.

Ao final da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo voltou para a zona de rebaixamento e ocupa a 17ª posição, com 31 pontos. Como a Ponte Preta já atuou pela próxima rodada, basta uma vitória para o São Paulo sair do Z-4. Para Dorival, o time precisa fazer a lição de casa para se afastar de uma vez por todas das últimas posições.