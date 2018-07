São Paulo quer lateral Marcos Rocha, do Atlético-MG

O São Paulo procura um lateral-direito e o primeiro nome da lista é o de Marcos Rocha, do Atlético-MG. Rocha ainda não completou sete jogos pelo Campeonato Brasileiro, o que viabiliza a transferência. A informação foi divulgada inicialmente pelo site Globoesporte.com e confirmada pelo Estado.

O formato da negociação está indefinido. O lateral de 28 anos pode ser trocado por outros jogadores do elenco do São Paulo.

A comissão técnica está insatisfeita com o desempenho dos dois jogadores à disposição: Buffarini e Bruno. Depois de ter tido atuação regular no empate diante do Atlético-GO, por 2 a 2, Buffarini ficou fora da derrota para a Chapecoense e não foi relacionado para a partida desta quarta-feira diante do Vasco, pelo Campeonato Brasileiro. Bruno, por sua vez, teve altos e baixos em Chapecó.

Nesta quarta-feira, o São Paulo anunciou a contratação de Hernanes, que vai voltar ao clube após sete anos. foi contratado por empréstimo até o final do ano e sem custos para o clube, que terá de arcar apenas com o pagamento de parte do salário do jogador. O acerto com o Hebei Fortune, da primeira divisão do futebol chinês, foi facilitado porque o meio-campista não vivia bom momento no time chinês.