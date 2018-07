São Paulo quer perfil como o de Lugano para 2016, mas evita nomes

Nome sempre na pauta do São Paulo, o zagueiro Diego Lugano se encaixa no perfil que a diretoria quer para a equipe. O jogador, atualmente no Cerro Porteño, foge do assunto de seu retorno ao Morumbi, assim como Gustavo Vieira de Oliveira, diretor executivo de futebol do clube.

"Nosso desafio é implementar mudanças no elenco. Será um trabalho para suprir os elementos de liderança, de técnica e de representatividade para a torcida. Temos um espaço para reconquistar com o torcedor", disse Gustavo.

O dirigente não fala nomes, principalmente de Lugano. Quando retornou ao futebol sul-americano, Gustavo não era favorável ao retorno do uruguaio para o São Paulo, mas agora é um dos entusiastas dessa contratação. Por isso, evita citar o zagueiro e mantém a mesma postura do ex-capitão do Uruguai, que garante estar com foco nas rodadas finais do Campeonato Paraguaio.

Gustavo também assume sua responsabilidade sobre a montagem do atual elenco do São Paulo. "Naturalmente, ao conduzir o futebol, cometemos erros e acertos. Entregamos muitas noites para evitar os erros. Eu, assim como os outros, cometemos erros, mas fazemos avaliações internas para fazer as correções futuras. Também temos acerto, até que muitos", explicou.

Para ele, um elenco não é formado naquele ano, mas de uma forma dinâmica. Quanto menos for preciso mexer para a temporada seguinte, é porque o trabalho está mais perto dos objetivos. "O elenco é dinâmico e desse ponto olho para 2016", comentou o dirigente, falando ainda de Ricardo Oliveira, que foi sondado pelo São Paulo no início do ano.

"O Ricardo Oliveira foi desejado e num processo de decisão institucional, em especial pelo vínculo que tinha com o Santos, houve uma decisão numa reunião que não participei em não se buscar esse atleta. Do ponto de vista técnico, os grandes clubes brasileiros pensaram nesse atleta", revelou.