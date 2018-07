São Paulo quer quebrar jejum em clássico no Campeonato Brasileiro

SÃO PAULO - Há oito meses sem vencer um clássico, o São Paulo entra para os duelos com Palmeiras e Santos com a obrigação de superar o péssimo aproveitamento (29%) contra rivais paulistas em 2011.

"Incomoda mais pela pontuação que deixamos de ganhar no campeonato, mas está na hora de aumentar este índice", reconhece Leão, para quem a pressão é menor no lado alviverde no duelo de domingo, no Morumbi. "Temos de vencer para buscar a vaga na Libertadores, enquanto que o Palmeiras já se garantiu na Copa Sul-Americana."

A única vitória em oito clássicos na temporada ocorreu no dia 27 de março, quando Rogério Ceni marcou seu centésimo gol para dar o triunfo por 2 a 1 sobre o Corinthians, pelo Paulista. No Brasileiro, o time apanhou de 5 a 0 dos corintianos e empatou os três dérbis seguintes. Com a perspectiva de encarar um rival embalado por premiação financeira no domingo, Leão cutucou a estratégia adotada pelos palmeirenses. "Nós fazemos o contrário, corremos atrás de objetivos maiores, e não de prêmios individuais", disse o técnico.