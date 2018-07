São Paulo espera renovar contrato de Rodrigo Caio

Embora tenha contrato até outubro de 2018, o zagueiro Rodrigo Caio pode renovar seu vínculo com o São Paulo em breve. O diretor executivo do clube, Marco Aurélio Cunha, pretende chamar os empresários do jogador para discutir o assunto e garantir maior valorização do atleta em caso de uma negociação com o futebol exterior.

A intenção da diretoria é dar um aumento salarial para o zagueiro e assim, conseguir aumentar o valor da multa contratual para ele sair do clube. O dirigente alega que a decisão visa uma forma de reconhecimento ao bom momento do jogador, titular absoluto, campeão olímpico e convocado pelo técnico Tite para a seleção brasileira que enfrentará a Argentina e depois o Peru, ambos pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo.

"Cheguei a ter uma conversa e foi só. Acredito que nesta semana o meu empresário vai se reunir com o São Paulo e vamos ver o que é melhor para as duas partes. Acredito que minha evolução nestes anos foi muito boa", comentou o zagueiro.

Na última janela de transferências, Rodrigo Caio recebeu propostas do Sevilla, Napoli e Hamburgo, mas as conversas não evoluíram. "Marquei no fim de semana uma conversa com o agente dele (Carlos Leite). É um reconhecimento que o São Paulo quer fazer ao Rodrigo Caio, pelo momento dele, por ser campeão olímpico e estar na seleção. Mas, é claro, faremos algo dentro do que é possível, sem extrapolar. Digo claramente que não é uma situação de querer tirar vantagem do Rodrigo, mas, sim, valorizá-lo pelo que tem feito", assegurou Marco Aurélio Cunha.