São Paulo quer se reerguer da queda na Copa do Brasil Nenhum jogador do São Paulo é capaz de negar: o clima pelos lados do Morumbi é ruim. O time amarga sua 17ª eliminação consecutiva em um campeonato no formato mata-mata e, após a derrota contra o Coritiba, na última quarta-feira, pela semifinal da Copa do Brasil, o Brasileirão é o lugar para tentar minimizar o estrago. O primeiro passo, seja para o início da recuperação ou o agravamento da crise, será dado neste sábado, a partir das 18h30, contra a Portuguesa, no Canindé.