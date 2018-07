São Paulo realiza trabalho físico de olho no jogo contra o Atlético-MG O elenco do São Paulo realizou neste sábado um trabalho físico sob o comando do preparador físico Zé Mario e com a presença do técnico interino Milton Cruz. Os jogadores fizeram apenas exercícios na academia. Iniciaram com corrida e bicicleta e na sequência seguiram para um circuito de aparelhos de fortalecimento.