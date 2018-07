São Paulo recebe a Portuguesa para iniciar a reconstrução

A tentativa de reconstrução do São Paulo começa nesta quarta-feira com um time modificado e sob comando do técnico interino contra a Portuguesa, no Morumbi, pelo Campeonato Paulista. Milton Cruz escala uma equipe com sete mudanças para tentar um bom resultado que consiga minimizar o estrago, enquanto a diretoria busca um novo treinador. Abel Braga e Vanderlei Luxemburgo, o favorito para ficar com o cargo, estão no páreo.

A principal alteração do São Paulo é Rogério Ceni. O goleiro será poupado e quem ganha chance é Renan Ribeiro, que vai estrear pelo clube na partida que representa a abertura de uma série de decisões. O Tricolor tem no fim de semana o Red Bull pelas quartas de final da competição. O adversário seguinte é o Danubio, no Uruguai, pela Copa Libertadores.

Como a diretoria trabalha com o prazo de que Milton Cruz deve ficar no cargo por até quatro partidas, o interino ainda pode ter a chance de dirigir o time na semifinal do Paulista.

O São Paulo fez nesta terça-feira o último treino antes da partida pouco depois de Muricy Ramalho se reunir com o elenco para se despedir. O ex-treinador sai para cuidar de problemas de saúde e no último contato com o grupo, abraçou os jogadores. "Ele foi até o limite dele e se está tomando essa decisão, a gente tem de entender", disse o meia Michel Bastos, que será poupado.

Ao todo serão seis mudanças. Ganso também fica fora. No meio campo o trio Rodrigo Caio, Hudson e Thiago Mendes demonstrou bastante movimentação no coletivo desta terça-feira. De acordo com Michel Bastos, a equipe precisa de mais companheirismo em campo para poder superar a fase ruim.

A Portuguesa também entra em campo comandada por um interino, mas com a situação muito mais grave. O time luta contra o rebaixamento, precisa vencer o São Paulo e torcer para que Capivariano e Linense não ganhem seus jogos contra Ponte Preta e Red Bull, respectivamente.

A equipe, que será dirigida pelo técnico José Augusto, amargou o rebaixamento à Série C do Brasileiro do ano, a renúncia do presidente Ilídio Lico, a demissão do treinador Ailton Silva e ainda não mandou nenhum jogo no Canindé pelo Estadual. O estádio não recebeu laudos de liberação da prefeitura e do Ministério Público.

A Portuguesa vai jogar com sete mudanças ao todo. O interino fez apenas dois treinamentos e tem a dura missão de conseguir ganhar com um time que não vence há sete rodadas.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X PORTUGUESA

SÃO PAULO: Rogério Ceni; Bruno, Paulo Miranda, Dória e Carlinhos; Rodrigo Caio, Hudson e Thiago Mendes; Jonathan Cafu, Centurión e Alexandre Pato. Técnico: Milton Cruz.

PORTUGUESA: Rafael Santos; Cascardo, Alex Lima, Valdomiro e Luan Peres; Ferdinando, Bruno Piñatares, Caíque e Cleiton; Diego e Edno. Técnico: José Augusto.

Juiz: Alessandro Darcie

Local: Morumbi

Horário: 22h

Na TV: Pay-per-view