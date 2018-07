São Paulo recebe aval da Fifa e oficializa lateral Buffarini

O imbróglio envolvendo a contratação de Julio Buffarini teve um final feliz para o São Paulo. Nesta terça-feira, o clube do Morumbi oficializou o polivalente argentino como seu mais novo reforço após receber o aval da Fifa para a transferência do jogador, que estava no San Lorenzo.

O São Paulo acertou a chegada de Buffarini no último dia da janela de transferências internacionais para contratações de jogadores que estavam no exterior, mas não pôde oficializá-la em razão de uma divergência no sistema de registro da Fifa. Agora a entidade máxima do futebol mundial confirmou que o time paulista fez tudo dentro do prazo, permitindo o registro do jogador.

"Para solucionar o caso, o clube enviou à CBF (responsável pelo encaminhamento à Fifa) toda a documentação necessária para consumar a transferência, que tinha sido realizada no dia 19, e a Fifa reconheceu que o trabalho foi realizado dentro do prazo. Assim, a equipe concretizou a contratação do jogador de 27 anos, que será incorporado ao elenco são-paulino ainda nesta semana", explicou o São Paulo em nota publicada no seu site oficial.

Assim, nesta terça-feira, o São Paulo oficializou a contratação de Buffarini, com um contrato válido por três temporadas. E o lateral-direito, que também atua como volante, se tornou o sexto jogador contratado pelo clube nesse meio de temporada. Os outros foram Maicon - estava emprestado e chegou em definitivo -, Cueva, Gilberto, Douglas - ainda aguarda a rescisão do contrato com o ucraniano Dnipro para ser registrado - e Andrés Chávez, que chegou por empréstimo de um ano, cedido pelo Boca Juniors.

A contratação de Buffarini era um desejo pessoal do técnico Edgardo Bauza, que trabalhou com o treinador no San Lorenzo, onde conquistaram juntos o título da edição de 2014 da Copa Libertadores. Pelo clube, o jogador também foi campeão do Torneio Apertura Argentino de 2013 e da Supercopa Argentina de 2015. Além disso, ele também defendeu os argentinos Talleres, Atlético Tucumán e Ferro Carril Oeste durante a sua carreira.