São Paulo recebe o América-MG de olho em respiro raro na liderança

O São Paulo vem brigando ponto a ponto com o Internacional pela dianteira do Campeonato Brasileiro. Por isso, vencer o América-MG neste sábado, às 16h, no Morumbi, significará não só a garantia de permanecer à frente da concorrência por mais uma rodada como poderá representar um raro respiro ao time em meio à disputa acirrada desta edição.

Com 50 pontos, um à frente dos gaúchos na tabela, a equipe de Diego Aguirre abrirá quatro caso saia de campo vencedora nesta tarde. O Inter só joga no domingo, quando vai visitar o Corinthians em Itaquera. Caso o rival direto perca seu jogo, e o Palmeiras não vença o Sport na Ilha do Retiro (também no domingo), o São Paulo atingirá a maior vantagem como líder desde que alcançou o topo pela primeira vez, ao fim da 17ª rodada.

Naquela ocasião, após vencer o Vasco (2 a 1), o time tricolor ficou um ponto à frente do então vice-líder Flamengo. Depois disso, a maior distância que ele conseguiu foi de três pontos. Veja rodada a rodada como foi:

17ª rodada

Líder: São Paulo (35 pontos)

Vice: Flamengo (34)

18ª

Líder: São Paulo (38)

Vice: Flamengo (37)

19ª

Líder: São Paulo (41)

Vice: Internacional (38)

20ª

Líder: São Paulo (42)

Vice: Internacional (41)

21ª

Líder: São Paulo (45)

Vice: Internacional (42)

22ª

Líder: São Paulo (46)

Vice: Internacional (43)

23ª

Líder: Internacional (46) - melhor saldo

Vice: São Paulo (46)

24ª

Líder: Internacional (49) - melhor saldo

Vice: São Paulo (49)

25ª

Líder: São Paulo (50)

Vice: Internacional (49)

Curioso é que, a exemplo desta rodada, o São Paulo vem jogando quase sempre antes do Internacional, o que acaba dando aos gaúchos a "vantagem" de saber o que precisam fazer. Apenas duas vezes (20ª e 23ª rodadas), as equipes entraram em campo no mesmo horário.

Aguirre tem problemas para escalar o líder

Com duas baixas por lesão – Bruno Peres e Everton se recuperam de dores musculares – e outras duas por suspensão – Bruno Alves e Rojas receberam o terceiro amarelo na rodada anterior –, o técnico Diego Aguirre terá de mexer bastante na equipe.

Se optar pela formação com três zagueiros que utilizou no clássico contra o Santos, o uruguaio terá de promover o retorno de Rodrigo Caio, que perdeu posição no time após ficar um longo período se recuperando de lesão no pé esquerdo. Caso mande a campo o time no 4-4-2, o mais provável é que Edimar seja posicionado na lateral esquerda, e Reinaldo jogue adiantado na ponta, como já fez em outras oportunidades.

Do outro lado, Adilson Batista deverá promover mudanças no América-MG, atualmente 12º colocado, com 30 pontos. Recuperado de lesão, o meia Gerson Magrão treinou normalmente e pode voltar ao time. Giovanni e Norberto, machucados, seguem entregues ao departamento médico. Para o lugar deste último, o treinador estuda utilizar Aderlan.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO: Sidão; Régis, Arboleda, Anderson Martins e Edimar; Jucilei, Hudson e Nenê; Everton Felipe (Rodrigo Caio), Diego Souza e Reinaldo. Técnico: Diego Aguirre.

AMÉRICA-MG: João Ricardo; Aderlan, Messias, Matheus Ferraz e Carlinhos; Leandro Donizete, David e Juninho; Gerson Magrão, Ruy e Wesley Pacheco. Técnico: Adilson Batista.

Juiz: Wilton Pereira Sampaio (GO).

Local: Morumbi.

Horário: 16h.

Na TV: Pay-Per-View.