São Paulo recebe o Athletico-PR em jogo adiantado e sem transmissão na televisão

O São Paulo recebe o Athletico-PR nesta quarta-feira, às 19h, no Morumbi, em jogo adiantado da 11ª rodada do Brasileirão. A equipe do técnico Fernando Diniz vai igualar o número de partidas realizado pela maioria dos rivais do campeonato, já que não atuou na estreia contra o Goiás por causa dos casos de coronavírus no elenco esmeraldino. Em quinto lugar, o São Paulo busca entrar no G-4 e manter a paz no ambiente que vinha conturbado antes da vitória sobre o Sport no último domingo.

O jogo foi antecipado em razão de compromissos das equipes na Copa Libertadores da América e não terá transmissão na televisão. Isso porque o Athletico-PR não tem acordo com a TV Globo e o São Paulo não tem acerto com a Turner. Assim, nenhuma emissora tem o direito de transmitir a partida.

Em campo, a tendência é de que o técnico Fernando Diniz repita a escalação que iniciou a partida contra o Sport, com Diego Costa e Léo formando a dupla de zaga, Igor Vinícius na lateral-direita e Luciano no ataque.

Após a vitória sobre o Sport, o treinador do São Paulo comentou as mudanças na equipe. "Arboleda e Bruno Alves são dois grandes jogadores. Foram titulares comigo o tempo todo. Nesse momento, achei que Diego estava merecendo uma oportunidade. Foi bem contra o Guarani e nos treinos. O Léo acho que é uma posição que ele pode colocar no seu manual. É muito forte e rápido. Tem uma saída com o pé esquerdo que favorece o jeito que a gente joga. Foram muito bem os dois", aprovou Diniz.

Do lado do Athletico-PR, o atacante Bissoli pode ser novidade. Jogador formado nas categorias de base do São Paulo, ele está recuperado de um edema na coxa sofrido na final do Campeonato Paranaense. "Estou bem ansioso pra voltar, não vejo a hora de poder entrar em campo novamente. É um retorno diferente, porque tenho um carinho pelo São Paulo, onde passei alguns anos, mas hoje estou no Athletico e estou muito feliz em poder jogar aqui", disse Bissoli.

O técnico Dorival Júnior, recuperado depois de contrair o novo coronavírus, volta a comandar a equipe paranaense à beira do campo. Ele passou os últimos dias em isolamento e não esteve nos últimos três jogos, todos com derrota: contra Santos, Palmeiras e Fluminense.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X ATHLETICO-PR

São Paulo: Tiago Volpi; Igor Vinícius, Diego Costa, Léo e Reinaldo; Tchê Tchê, Daniel Alves e Gabriel Sara; Vitor Bueno, Luciano e Pablo. Técnico: Fernando Diniz.

Athletico-PR: Santos; Khellven, Lucas Halter, Pedro Henrique e Abner; Wellington; Richard, Léo Cittadini, Geuvânio e Pedrinho; Bissoli (Mingotti). Técnico: Dorival Júnior.

Juiz: Marcelo de Lima Henrique (RJ).

Local: Morumbi.

Horário: 19h.

Na TV: sem transmissão.