São Paulo recebe o Atlético-MG e tenta manter 100% em casa com Diniz

O técnico Fernando Diniz completa um mês no São Paulo e espera que o time mantenha os 100% de aproveitamento como mandante sob o seu comando. A equipe recebe o Atlético-MG neste domingo, às 16h, no Morumbi, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, na quarta partida em casa com Diniz.

Até agora com o treinador, o São Paulo venceu o Fortaleza, no Pacaembu, e Corinthians e Avaí, ambos no Morumbi. Antes da chegada de Diniz, a equipe vinha sofrendo nas partidas em casa: eram quatro empates, seis empates e uma derrota como mandante no Brasileirão.

Diniz fará seu sétimo jogo à frente do São Paulo hoje. Além das três vitórias em casa, o treinador tem uma derrota para o Cruzeiro e dois empates sem gols com Bahia e Flamengo.

Para enfrentar o Atlético-MG, o São Paulo terá mudanças. Daniel Alves e Luan estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Na lateral-direita, Igor Vinícius deve ser titular. No meio, Hernanes, Igor Gomes e Vitor Bueno disputam duas vagas.

Diniz teve uma semana cheia para preparar a equipe para o jogo. A principal preocupação do treinador é com a falta de pontaria do time. Com 27 gols marcados no Campeonato Brasileiro, o São Paulo tem o pior ataque entre os dez primeiros colocados. Com Diniz, foram cinco gols em seis partidas.

O treinador, por outro lado, está satisfeito com a criação e a movimentação dos jogadores. Em relação à defesa, o São Paulo ostenta a melhor do Brasileirão, com 17 gols sofridos.

A partida deste domingo marcará o reencontro do São Paulo com Vagner Mancini, ex-coordenador técnico da equipe tricolor e atual treinador do Atlético-MG. Ele pediu demissão no São Paulo após o pedido de líderes do elenco pela contratação de Diniz à diretoria. Depois da saída de Cuca, Mancini assumiria o time de forma interina.

Mancini disse não ter mágoa da diretoria do São Paulo. Ele esteve no clube durante nove meses. “O que aconteceu no São Paulo foi um momento no qual as coisas não foram bem conduzidas e culminou na minha saída, mas não gerou nenhum desgaste. Da minha parte não tem nada, nenhum rancor”.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X ATLÉTICO-MG

São Paulo: Tiago Volpi; Igor Vinícius, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Tchê Tchê; Liziero, Igor Gomes, Vitor Bueno (Hernanes) e Antony; Alexandre Pato. Técnico: Fernando Diniz.

Atlético-MG: Cleiton; Guga, Léo Silva, Igor Rabello e Fábio Santos; Réver e Zé Welison; Luan, Nathan, Otero e Di Santo. Técnico: Vagner Mancini.

Juiz: Bruno Arleu de Araujo (RJ).

Local: Morumbi.

Horário: 16h.

Na TV: Globo e Pay-per-view.