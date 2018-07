São Paulo recebe o Avaí para iniciar reação na temporada

Após uma semana conturbada, o São Paulo volta a campo nesta segunda-feira, contra o Avaí, no Morumbi, para tentar retomar a confiança. Como reflexo de três eliminações em torneios importantes, os jogadores foram contestados, episódios que ocorreram no vestiário viraram notícia. Os atletas querem mostrar que tudo isso serviu para unir o grupo em torno de Rogério Ceni.

“As dúvidas são pelos resultados, que faz com que as pessoas tenham desconfiança. Nós, jogadores, sabemos o quanto o Rogério é bom. O que precisamos é recuperar a confiança. Precisamos vencer, independentemente de como for, e temos de fazer isso. O resultado positivo vai fazer com que a gente volte a ter mais confiança’’, disse o zagueiro Rodrigo Caio.

Para o volante Jucilei, a equipe tem de mostrar sua força. “A gente trabalha no dia a dia. As coisas não estão acontecendo, a fase está ruim, mas vai melhorar. Acredito muito no grupo, é bem forte, eu mesmo falei que íamos brigar por título e continuo acreditando nisso.’’

Ceni não divulgou a escalação, mas treinou duas versões de equipe, com dois e três zagueiros – neste caso, Lugano entraria. “Não pretendo fazer mudanças constantes no Campeonato Brasileiro. Quanto ao esquema, depende do adversário, onde será o jogo e como você se encontra na competição.’’

A fim de mostrar seu apoio, dezenas de influenciadores digitais torcedores do São Paulo fizeram um vídeo para chamar o público para o jogo. A ideia é motivar não apenas os tricolores, mas também elenco, comissão técnica e diretoria, tentando criar um ambiente propício para ajudar o time a dar a volta por cima.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO: Renan Ribeiro; Bruno (Lugano), Maicon, Rodrigo Caio e Junior Tavares; Jucilei, Thiago Mendes e Cícero; Marcinho, Pratto e Cueva. Técnico: Rogério Ceni.

AVAÍ: Kozlinski; Leandro Silva, Betão, Alemão e Capa; Luan, Judson e Simião; Denílson, Marquinhos e Romu. Técnico: Claudinei Oliveira.

Juiz: Caio M. A. Vieira (RN).

Local: Morumbi.

Horário: 20h.

Na TV: SporTV.

Ao vivo: estadao.com.br/e/spfcvivo.