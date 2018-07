São Paulo recebe o Corinthians para evitar erros do passado

O São Paulo teve uma semana de “estudos” para tentar surpreender o Corinthians. Um dos principais tópicos de preocupação do time de Dorival Junior foi o receio de repetir erros que vêm sendo frequentes, como problemas de posicionamento e marcação.

O último clássico disputado serviu como parâmetro. As falhas diante do Palmeiras na derrota por 4 a 2 deixaram o treinador são-paulino preocupado com a possibilidade de que elas se repetissem diante do líder.

“Tivemos uma preparação adequada e espero que os detalhes estejam ajustados”, afirmou Dorival. “Essa reavaliação é sempre muito necessária nesse momento, para que a gente possa sempre ter uma preparação melhor para os jogos.”

Dorival não revelou possíveis novidades no time e fechou os portões do CT do São Paulo na maior parte dos treinos desta semana. As principais dúvidas na equipe são na lateral-esquerda, onde Junior Tavares e Edimar brigam por espaço; e no meio, onde Cueva pode retomar sua vaga. O peruano tem a concorrência de Jucilei e Gomez.

Enquanto Dorival faz mistério, Fábio Carille não tem muito o que esconder no Corinthians. O comandante terá a rara oportunidade de escalar a formação que ele considera ideal, algo que ocorreu apenas cinco vezes durante o Brasileirão.

Recuperado de dores na coxa direita, que o tirou da partida contra o Racing, na última quarta-feira, o lateral-esquerdo Guilherme Arana é a novidade da equipe e mostra empolgação pelo fato de disputar mais um clássico pelo clube.

“Pode ter certeza que as duas equipes vão entrar com vontade. Clássico se resolve em detalhes, em quem tem mais concentração e se preparou melhor para a partida”, diz o lateral corintiano.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO: Sidão; Éder Militão, Rodrigo Caio, Arboleda e Junior Tavares (Edimar); Petros, Hernanes e Cueva (Jucilei); Lucas Fernandes, Pratto e Marcos Guilherme. Técnico: Dorival Junior.

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Pablo, Balbuena e Guilherme Arana; Gabriel, Maycon, Jadson, Rodriguinho e Romero; Jô. Técnico: Fábio Carille.

Juiz: Wagner do Nascimento Magalhaes (RJ).

Local: Morumbi, em São Paulo.

Horário: 11h.

TV: Pay-per-view.