São Paulo recebe o Flamengo em busca de mais um passo na arrancada

Uma vitória diante do Flamengo, neste domingo, 5, no Morumbi, significa mais um passo da estratégia traçada por Cuca para o início do Campeonato Brasileiro. O treinador quer uma arrancada, com o maior número possível de pontos, antes da parada para a Copa América.

O parâmetro de Cuca é o próprio trabalho que ele desenvolveu no Palmeiras em 2016, quando se sagrou campeão brasileiro. O time alviverde fez 19 pontos nas nove primeiras rodadas em 2016 (seis vitórias e um empate). Até a parada para a Copa América, o São Paulo ainda vai enfrentar: Fortaleza (f), Bahia (c), Corinthians (f), Cruzeiro (c), Avaí (f) e Atlético-MG (f). O clube pode alcançar a terceira vitória seguida neste domingo, depois dos triunfos sobre Botafogo e Goiás. Essa sequência é um feito inédito para o clube desde 2011, oito anos atrás. Naquele ano, o clube era dirigido por Paulo César Carpegiani.

Cuca terá de mexer no esquema que começava a dar os primeiros frutos. Sem o lateral-direito Igor Vinícius, expulso diante do Goiás, o treinador terá de abrir mão de uma boa opção ofensiva pelo setor. O volante Hudson, que foi bem ao jogar improvisado pelo lado direito, tem características mais defensivas. Ele costuma apoiar pouco, o que pode sobrecarregar Antony nas jogadas pelo lado.

A outra opção de Cuca é escalar Bruno Peres, especialista na posição. Nesse caso, a questão é técnica. O lateral-direito perdeu espaço nos últimos jogos e sequer foi relacionado para a partida em Goiânia.

A grande ausência é o zagueiro Arboleda, que sofreu estiramento muscular na coxa esquerda. Seu substituto será Anderson Martins. O titular tem sido um dos destaques do time, principalmente no jogo aéreo. A boa notícia para o treinador é o retorno de Liziero, recuperado de lesão muscular.

O Flamengo vai utilizar um time reserva, pois suas atenções estão voltadas para o jogo decisivo da Libertadores, quarta-feira, diante do Peñarol. O time carioca precisa de um empate para avançar às oitavas de final. O técnico Abel Braga vem sendo criticado pelo mau desempenho da equipe e corre risco de demissão.

FICHA TÉCNICA

São Paulo: Tiago Volpi; Hudson, Anderson Martins, Bruno Alves e Reinaldo; Liziero, Tchê Tchê, Everton e Antony; Pato e Toró. Técnico: Cuca.

Flamengo: César; Rodinei, Thuler, Rhodolfo e Miguel Trauco; Piris da Motta, Ronaldo e Diego; Lucas Silva, Vitinho e Lincoln. Técnico: Abel Braga.

Juiz: Ricardo Marques Ribeiro (MG).

Local: Morumbi (SP).

Horário: 16h.

Na TV: Globo e PPV.