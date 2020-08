São Paulo recebe o Fortaleza em estreia de Ceni como rival no Morumbi

Eliminado precocemente do Campeonato Paulista, o São Paulo leva toda a sua crise para o Morumbi, nesta quinta-feira, às 19h15, diante do Fortaleza, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será a estreia do time na competição nacional, pois o duelo de domingo passado, em Goiânia, frente ao Goiás foi adiado por causa dos casos de covid-19 na equipe goiana. E marcará o primeiro duelo de Rogério Ceni no estádio como adversário do São Paulo. O Fortaleza, por sua vez, foi derrotado em casa pelo Athletico-PR na estreia por 2 a 0.

Pressionado, o técnico Fernando Diniz deve manter a escalação que gostaria de ter usado frente ao Goiás, com Liziero no lugar de Alexandre Pato. Hernanes (lombalgia) e Toró (lesão muscular), machucados, continuaram foram dos treinamentos da semana e seguem ausentes da equipe. Walce e Rojas (com problemas no joelho) também não são opções para o treinador.

Com a entrada de Liziero, a intenção de Fernando Diniz é proporcionar maior liberdade para Daniel Alves, de 37 anos, criar as jogadas de ataque, sem a obrigação de voltar para ajudar na marcação.

Outra possibilidade para o meio de campo é a entrada de Luan, que também tem uma característica mais forte de marcação, podendo fazer uma dupla nesta função com Tchê Tchê.

Apesar da falta de público, uma atração será a presença de Rogério Ceni. O técnico do Fortaleza pela primeira vez vai estar no Morumbi para enfrentar a equipe que defendeu por mais de duas décadas.

Ceni já foi adversário do São Paulo duas vezes, ambas no comando do Fortaleza no Brasileirão do ano passado. Quando o São Paulo era mandante, a partida ocorreu no Pacaembu, porque o Morumbi iria receber show do Iron Maiden.

Na ocasião, a torcida esgotou os mais de 30 mil ingressos colocados à venda e festejou o reencontro com o ídolo. Em campo, o São Paulo venceu por 2 a 1. No primeiro turno do Brasileirão, o São Paulo já havia derrotado o Fortaleza por 1 a 0, no Castelão, palco de homenagem das duas torcidas para Rogério Ceni.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X FORTALEZA

São Paulo: Tiago Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Tchê Tchê, Liziero (Luan), Daniel Alves e Igor Gomes; Vitor Bueno e Pablo. Técnico: Fernando Diniz.

Fortaleza: Felipe Alves; Tinga, Paulão, Jackson e Bruno Melo; Felipe, Juninho e Romarinho; Osvaldo, Wellington Paulista e David. Técnico: Rogério Ceni.

Juiz: Leandro Pedro Vuaden (RS).

Local: Morumbi.

Horário: 19h15.

TV: PPV.