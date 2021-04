São Paulo recebe o Rentistas pela Libertadores e quer ampliar invencibilidade

Dono de melhor campanha no Campeonato Paulista Sicredi 2021, o São Paulo enfrenta o uruguaio Rentistas, nesta quinta-feira, às 21 horas, no Morumbi, pela Copa Libertadores da América, com a intenção de manter o bom momento. O duelo é válido pela segunda rodada do Grupo B. São sete vitórias seguidas, sendo seis pelo Estadual.

Uma vitória garante o time do técnico Hernán Crespo na liderança da chave, independentemente do resultado de Racing x Sporting Cristal, duelo programado também para esta quinta-feira, às 19 horas, na Argentina.

O favoritismo são-paulino é muito grande, pois, além de jogar em casa, vem de uma vitória no Peru, frente ao Sporting Cristal, por 3 a 0, e vai enfrentar um rival que soma apenas dois resultados positivos nos últimos 20 jogos.

Crespo só tem um problema para escalar a equipe, pois o zagueiro Léo, expulso no Peru, vai ter de cumprir suspensão. O veterano Miranda fica com a vaga e vai formar o trio de zagueiros com Bruno Alves e Arboleda. Daniel Alves, mais uma vez, vai atuar como ala pela direita, posição na qual voltou a se destacar nos últimos jogos.

Se Pablo está recuperado e disputa um lugar no ataque com Rojas para ficar ao lado de Luciano, o meia Gabriel Sara, que voltou aos treinamentos, mas não atua desde 13 de março, deve continuar fora do time, assim como Eder, ausente no treino de campo desta quarta-feira.

Após o jogo contra o Rentistas, Crespo deverá manter os titulares em ação, pois tem o clássico com o Corinthians, na Neo Química Arena, no domingo, pelo Paulistão, e depois, na quarta-feira que vem, o confronto com o Racing, na Argentina, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X RENTISTAS

SÃO PAULO - Tiago Volpi; Bruno Alves, Miranda e Arboleda; Daniel Alves, Luan, Rodrigo Nestor (Liziero), Benítez e Reinaldo; Luciano e Pablo (Rojas). Técnico: Hernán Crespo.

RENTISTAS - Yonatan Irrazabal; Andrés Rodales, Damián Malrrechaufe, Guillermo Fratta; Lucas Morales; Tabaré Viudez, Ramiro Cristobal, Jim Morrison Varela, Nicolás Colazo; Nahuel Acosta e Salomon Rodríguez. Técnico: Martín Varini.

ÁRBITRO - Nicolás Gamboa (Chile).

HORÁRIO - 21 horas.

LOCAL - Morumbi.