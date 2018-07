São Paulo recebe o Vasco e torce por ajuda dos rivais

Depois de nove jogos sem vitória, o São Paulo precisa ganhar do Vasco, nesta quarta-feira, às 21h45, no Morumbi, e torcer para os rivais Corinthians e Santos a fim de melhorar sua situação na tabela – está no 18.º lugar. A explicação é simples: os arquirrivais enfrentam equipes que também estão, direta ou indiretamente, na briga contra o rebaixamento.

O líder Corinthians vai a Santa Catarina encarar o Avaí, 17.º colocado. Já o Santos recebe na Vila Belmiro a Chapecoense, que se distanciou da briga da degola exatamente após ter vencido o São Paulo, domingo, por 2 a 0, na cidade de Chapecó.

A torcida para Corinthians e Santos não é suficiente para o São Paulo sair da zona de rebaixamento. O time do técnico Dorival Junior terá de “secar” a Ponte Preta, que vai receber o Coritiba, em Campinas. Ela ocupa a 16.ª posição na tabela.

O zagueiro Robert Arboleda acha que o São Paulo vai conseguir escapar das últimas colocações. “Tenho certeza de que o time não será rebaixado. Nas próximas partidas, vamos fazer tudo da melhor maneira para mudar o sabor amargo de agora e conseguir grandes coisas”, disse o equatoriano. Vitória do São Paulo no Morumbi e derrota da Ponte Preta – aí sim – tiram a equipe da zona da degola.

Se continuar fiel ao discurso de repetir a escalação para garantir entrosamento e minimizar o tempo escasso de treinos, Dorival deverá apostar em Cueva e Wellington Nem no meio de campo. As fracas atuações desses dois jogadores abrem espaço e esperança para Lucas Fernandes e Marcinho. O único trabalho para o jogo, realizado ontem, foi fechado à imprensa.

Após as duas partidas à frente da equipe, Dorival reclamou do baixo número de finalizações – foram apenas três certas de um total de sete em Chapecó – e da falta de controle emocional.