São Paulo recebe visita de Miranda e faz primeiro treino na Flórida

Com direito a uma visita do zagueiro Miranda, tricampeão brasileiro (2006 a 2008) pelo São Paulo e atualmente na Inter de Milão, o clube tricolor realizou sua primeira atividade em solo norte-americano, em preparação para a disputa da Florida Cup, que começa no dia 10, em duelo diante do Eintracht Frankfurt-ALE.

O defesor, que disputou a última Copa do Mundo, na Rússia, como titular da seleção brasileira, foi até o hotel no qual a delegação são-paulina está hospedada, em Orlando, na Flórida, para tomar café da manhã com o grupo. Depois, acompanhou o treino comandado pelo técnico André Jardine no campo localizado dentro do próprio resort.

A atividade, que priorizou a posse de bola, contou com todos os 30 jogadores à disposição de Jardine nos EUA, incluindo Hernanes, que chegou na madrugada deste sábado, vindo da China, e do quinteto que não viajou ao lado do time porque recebeu atorização da comissão técnica para se apresentar diretamente em Orlando: Arboleda, Diego Souza, Everton, Nenê e Tréllez.

O trabalho técnico-tático foi feito em campo reduzido, com o elenco dividido em quatro times. O treinador cobrou efetividade na posse de bola e ditou o ritmo da atividade, além de passar diversas instruções. Após o trabalho, os atletas almoçaram e puderam descansar. Ainda neste sábado, haverá novo treinamento.

Além do duelo diante dos alemães, o São Paulo vai enfrentar ainda o Ajax-HOL, dia 12. O torneio conta também com a participação do Flamengo.

Confira a lista dos jogadores do São Paulo que farão a pré-temporada nos EUA:

Goleiros: Jean, Júnior, Lucas Perri e Tiago Volpi;

Laterais: Bruno Peres, Edimar, Igor Vinícius, Léo e Reinaldo;

Zagueiros: Anderson Martins, Arboleda, Bruno Alves, Lucas Kal e Rodrigo;

Volantes: Araruna, Hudson, Jucilei, Liziero e Willian Farias;

Meias: Everton, Everton Felipe, Helinho, Hernanes e Nenê;

Atacantes: Biro Biro, Brenner, Diego Souza, Gonzalo, Pablo e Tréllez.