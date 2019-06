São Paulo receberá Mundial de Skate Park com os principais atletas do esporte

Os skatistas brasileiros terão uma ótima oportunidade para competir em casa na corrida olímpica para os Jogos de Tóquio. O Mundial de Park, torneio que dá a maior pontuação entre todas para o campeão - 80 mil -, será realizado em São Paulo, entre 10 e 15 de setembro. Os grandes nomes do skate estarão lá e a expectativa é pela presença de 200 atletas, no masculino e feminino.

"Esse campeonato mostra a evolução do skate no Brasil. Não tenho dúvida que o evento vai relevar a confirmar grandes atletas, que em Tóquio terão um momento histórico. O Brasil será medalhista nos Jogos nessa modalidade", apostou o governador João Dória. O prefeito Bruno Covas ressaltou a importância de receber esse evento. "A cidade de São Paulo se orgulha de receber esse evento. Temos 9 milhões de praticantes de skate no Brasil, sendo um milhão apenas em São Paulo."

Só para se ter uma ideia, o campeão mundial acumula 80 mil pontos e o vice, 64 mil. Um vencedor de uma etapa do Pro Tour ganha 60 mil, enquanto o melhor atleta em etapas 5 estrelas recebem 40 mil. Ou seja, o Mundial de Skate Park, que será realizado no Parque Estadual Cândido Portinari, será uma oportunidade única para carimbar o passaporte para o Japão.

"Estou muito orgulhoso de estar aqui. Acreditamos que o Brasil pode ser a catedral do skate no mundo. Estamos felizes com o apoio que estamos tendo aqui em São Paulo, até porque não somos o futebol. Mas somos a modalidade favorita dos jovens, e são eles que determinam o esporte e suas regras. Numa Olimpíada, o ouro pode vir do filho do Donald Trump ou do filho de um favelado", afirmou Sabatino Aracu, presidente da World Skate.

Nesta quinta-feira, a realização do Mundial de Park foi anunciada no Palácio dos Bandeirantes, em uma cerimônia que teve a presença de João Doria (governador do Estado de São Paulo), Bruno Covas (prefeito de São Paulo), Sabatino Aracu (presidente da World Skate), Eduardo Musa (vice-presidente da Confederação Brasileira de Skate), Bruno Cremona (gerente de Patrocínios e Eventos da Oi), além de atletas da modalidade olímpica e outras autoridades.

"É um dia muito especial para a confederação e para a comunidade do skate", comentou Duda Musa. Para Diogo Castelão, idealizador do STU, o evento será histórico. "O Brasil tem muito talento, muito potencial. O skate brasileiro tem crescido sem perder a sua essência. A gente faz parte de um sonho grande e queremos fazer desse evento em setembro algo histórico e impactante, para mostrarmos ao mundo o potencial do Brasil", disse.

O Mundial de Park será gratuito para o público e também terá uma programação voltada para a cultura urbana, incluindo música, arte, moda e gastronomia, bem aos moldes do que costumam ser os eventos da plataforma Skate Total Urbe (STU). O patrocínio será da Oi e o Mundial terá apoio institucional do Governo do Estado de São Paulo, da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo e do Comitê Olímpico do Brasil (COB), em uma realização da Confederação Brasileira de Skate (CBSk) com a Rio de Negócios.

O investimento para receber o Mundial de Park está entre US$ 2 milhões e US$ 3 milhões (entre R$ 7,7 milhões e R$ 11,6 milhões), mas o valor final ainda não está fechado. "O investimento é feito através de patrocinadores. Ainda estamos na fase final de produção, então não tenho um valor final. É importante entender que esse dinheiro é 100% privado", comentou explicou Musa.

Para Dória, o evento tem tudo para popularizar ainda mais o skate pelo Estado. "São Paulo tem o maior número de skatistas e de pista homologadas. Esse evento vai certamente impulsionar quem está chegando e vai ajudar outros municípios para implantarem mais pistas. Vejo como um grande impulso para o esporte", disse.

O prefeito Bruno Covas explicou que o retorno que o evento vai gerar para a cidade será medido depois de sua realização em um levantamento da SPTuris. "Muito mais do que o retorno do evento em si, é importante colocar a cidade de São Paulo nesse roteiro", afirmou, ciente de que os grandes eventos esportivos ajudam a atrair investimento e divulgam a imagem da cidade mundialmente.