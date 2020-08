São Paulo receberá Rogério Ceni como adversário pela primeira vez no Morumbi

Após ter o jogo de estreia no Campeonato Brasileiro adiado devido a nove casos de coronavírus confirmados no elenco do Goiás, o São Paulo se prepara para reencontra o ídolo Rogério Ceni na quinta-feira. O ex-goleiro e hoje treinador do Fortaleza vai rever o clube como adversário pela primeira vez no Morumbi. Por causa da pandemia de covid-19, o estádio não poderá receber público.

Rogério Ceni já foi adversário do São Paulo duas vezes, ambas no comando do Fortaleza no Brasileirão do ano passado. Quando o São Paulo era mandante, a partida ocorreu no Pacaembu, porque o Morumbi iria receber show do Iron Maiden, uma das maiores bandas de heavy metal do mundo.

Na ocasião, a torcida do São Paulo esgotou os mais de 30 mil ingressos colocados à venda e festejou o reencontro com o ídolo. Em campo, o São Paulo venceu por 2 a 1. No primeiro turno do Brasileirão, o São Paulo já havia vencido o Fortaleza por 1 a 0, no Castelão, palco de homenagem das duas torcidas para Rogério Ceni.

Assim foi a recepção a Rogério Ceni no Pacaembu. pic.twitter.com/bhF5Dfv79j — Guilherme Amaro (@guiamaro_) October 5, 2019

Como goleiro do São Paulo, Ceni soma 1.237 jogos, 131 gols e 25 títulos. Sua primeira experiência como técnico foi justamente no comando da equipe tricolor, mas ficou longe de ter alcançado o mesmo sucesso que teve em campo. Foram apenas seis meses de trabalho, com 14 vitórias, 13 empates e dez derrotas (49,5% de aproveitamento) até ser demitido pelo presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco.

Agora comandado por Fernando Diniz, o São Paulo volta aos treinos na manhã desta segunda-feira, no CT da Barra Funda. A delegação voltou na noite de domingo de Goiânia, onde ocorreria a partida contra o Goiás.