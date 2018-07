São Paulo reclama da arbitragem após clássico

O São Paulo voltou a reclamar da arbitragem após uma derrota em clássico do Campeonato Paulista. Neste domingo, Ricardo Gomes e os jogadores viram mais motivos para reclamar na derrota para o Santos por 3 a 2, no Morumbi, pelas semifinais do estadual. O técnico questionou a expulsão de Marlos.

Veja também:

Santos ganha no fim do São Paulo por 3 a 2

Pesam sobre os ombros do comandante são-paulino as quatro derrotas em clássicos na temporada. Ricardo Gomes disse neste domingo que gostaria de disputar pelo menos um dérbi sem ter jogadores expulsos. "O primeiro cartão amarelo do Marlos eu vi, achei justo. No segundo, porém, me parece que ele até tirou o pé para não acertar o Robinho", indignou-se o treinador.

Ricardo Gomes admitiu, no entanto, não ter assistido às imagens da falta pela televisão e ter ficado muito longe do lance durante a partida. "Contra o Palmeiras, expulsaram o Xandão injustamente. Depois foi o Washington contra o Corinthians. Agora o Marlos. Queria que alguém pudesse me explicar o que aconteceu."

O treinador não disse, mas deixou claro que chega a suspeitar que a rusga entre o São Paulo e a Federação Paulista de Futebol (FPF) possa estar influenciando nas arbitragens nos clássicos. Marco Polo del Nero, presidente da entidade, denunciou o clube por tentativa de manipulação de resultado na última rodada do Campeonato Brasileiro de 2008. Na oportunidade, não foi provada culpa do time tricolor no chamado "caso Madonna". O mandatário são-paulino, Juvenal Juvêncio, teria enviado ingressos para o show da cantora, no Morumbi, para o árbitro carioca Wagner Tardelli de Azevedo.

"É muito estranho", observou o treinador. "Todo clássico perdemos um jogador em momento-chave, quando a partida está bem equilibrada. Agora não vi as imagens, mas tenho quase certeza que o Marlos não deu motivo para ser expulso."

O treinador são-paulino acha que o resultado foi injusto, "Mostramos uma força impressionante no segundo tempo. Temos de tentar seguir com este mesmo comportamento durante todo o jogo", analisou Ricardo Gomes, que acha que já está na hora de o São Paulo vencer um clássico. "É questão de merecimento pelo que nós estamos fazendo. Só espero não ter jogador expulso no próximo."

Forçado pela expulsão de Marlos, Ricardo Gomes fará alterações no time para o clássico da Vila Belmiro, domingo. E há chances de serem mais de uma. O lateral Cicinho, que ajudou a mudar o jogo na segunda etapa, pode aparecer. O treinador também pensa em adiantar Hernanes, que teve ótima atuação neste domingo, para a armação. "O time cresceu junto com o Hernanes. Ele deu outra cara à equipe no segundo tempo", explicou o técnico.