São Paulo reclama de calor na intertemporada nos EUA Enquanto muitas seleções europeias que jogam no Brasil reclamam do calor no início do inverno brasileiro, o São Paulo faz sua intertemporada nos Estados Unidos, onde já é verão, e sofre com o calor. Afinal, a equipe trabalha duro nos treinamentos visando melhorar a preparação física para a volta do Brasileirão após a Copa.