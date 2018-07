São Paulo recomeça procura por técnico e se vê com poucas opções

O São Paulo voltou à estaca zero a partir desta quinta-feira na busca pelo novo técnico ao finalizar a espera por Alejandro Sabella. A diretoria se cansou dos seguidos pedidos de adiamento do argentino e resolveu recomeçar a procura, embora ainda não tenha claro qual nome é o grande objetivo.

A falta de opções disponíveis no mercado e o excesso de otimismo no desfecho positivo com Sabella deixaram a situação do clube nebulosa. O presidente Carlos Miguel Aidar chegou a procurar Vanderlei Luxemburgo logo depois da saída de Muricy Ramalho, mas a ideia esbarrou no atual contrato dele com o Flamengo, válido até o fim do ano.

Jorge Sampaoli também chegou a ser cogitado na ocasião. O entrave é o compromisso do argentino com a seleção chilena que, por disputar e sediar a Copa América, só liberaria o técnico depois de 4 de julho.

Nas duas últimas semanas o clube aguardou Sabella escolher entre uma proposta do futebol inglês e a oportunidade de trabalhar no São Paulo. O argentino chegou a se reunir com o vice-presidente de futebol do clube, Ataíde Gil Guerreiro, mas não havia definido ainda detalhes de um possível contrato.

O primeiro prazo para Sabella se posicionar sobre se aceitava prosseguir com as negociações com o São Paulo terminou na sexta-feira. O argentino chegou a pedir mais tempo, mas a diretoria se cansou de esperar e confirmou nesta quinta-feira a desistência.

Como o próximo jogo é somente no dia 6 de maio, contra o Cruzeiro, pela Libertadores, o São Paulo tem cerca de duas semanas para definir a situação. Quatro dias depois de receber o time mineiro, o Tricolor já estreia no Brasileiro, contra o Flamengo, no Morumbi.