São Paulo recorre, mas acha difícil escalar Centurión na quarta

O departamento jurídico do São Paulo acha difícil reverter a suspensão de dois jogos imposta ao meia argentino Ricardo Centurión pela expulsão na Copa Sul-Americana de 2013, quando atuava pelo Racing. Isso significa que o reforço, uma das esperanças da comissão técnica para tornar o time mais ofensivo, não poderá atuar contra o Corinthians, na próxima quarta-feira, e também diante do Danubio, no Morumbi, no dia 25 de fevereiro, ambos pela Copa Libertadores.

A expulsão do meia aconteceu em agosto de 2013 na partida contra o Lanús, pela segunda fase da Copa Sul-Americana. Centurión recebeu cartão vermelho no segundo tempo e viu de fora a eliminação da equipe de Avellaneda. Logo depois, foi negociado com o Genoa, da Itália, onde teve poucas oportunidades.

Ele retornou ao Racing, não disputou nenhuma partida de torneios organizados pela Conmebol e, portanto, não cumpriu a suspensão imposta pelo Comitê Disciplinar da Conmebol. O departamento jurídico do São Paulo recorreu, mas não tem grandes expectativas de que a apelação seja aceita.

Adrián Ricardo Centurión foi contratado no fim de janeiro por causa de sua qualidade técnica, habilidade e também pelo idioma espanhol, para facilitar a comunicação com os atletas e árbitros da competição. A estreia do meia no torneio, no entanto, só deve acontecer na terceira rodada, em compromisso contra o San Lorenzo, da Argentina, no Morumbi, no dia 18 de março.