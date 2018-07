São Paulo recupera mando e pegará Portuguesa na Arena Barueri

SÃO PAULO - O São Paulo conseguiu reduzir a punição sentenciada pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) da Federação Paulista de Futebol (FPF) e readquiriu o direito de mandar o jogo das quartas de final do Paulistão perante a sua torcida. Para preservar o gramado do Morumbi, porém, escolheu a Arena Barueri para receber a partida contra a Portuguesa.

O clube havia sido punido com a perda de dois mandos de campo por conta dos incidentes causados no clássico contra o Corinthians, no dia 27 de março, na Arena Barueri. Por isso, mandou o jogo contra o Oeste, no último domingo, em Mogi Mirim.

Nesta segunda-feira, o recurso do São Paulo foi acatado pelos auditores do TJD, que reduziram a pena para apenas um jogo - já cumprido - e diminuíram a multa imposta de R$ 10 mil para R$ 5 mil.

Depois de receber três shows da banda irlandesa U2, o gramado do Morumbi não está em bom estado. Ainda assim, foi confirmado mais cedo para a partida do dia 27 de abril, contra o Goiás, pela Copa do Brasil, na reestreia de Luis Fabiano. Para conseguir recuperar o campo de jogo, o São Paulo optou por enfrentar a Portuguesa, neste domingo, na Arena Barueri. O duelo está marcado para as 16h.

Veja também:

ESTADÃO ESPN - São Paulo reverte punição e recupera mando de campo

Ilsinho e Marlos treinam entre titulares