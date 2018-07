São Paulo recusa oferta de R$ 12,7 milhões do Benfica por Denilson

O São Paulo recusou uma proposta de 4 milhões de euros (R$ 12,7 milhões) do Benfica por Denilson. O clube português tentou contratar o volante, mas ouviu uma negativa e, por ora, não deve fazer nova investida, mas não descarta uma tentativa futura de aproximação. O São Paulo teria direito parcial a esse valor, em torno de 40%.

Foi o próprio jogador que confirmou a negociação. Ao site da ESPN, Denilson elogiou o clube português, mas disse estar focado em recuperar seu espaço no Morumbi. "O Benfica está interessado, o meu advogado está conversando, não sei o que o São Paulo decidiu ainda. O Benfica é um grande clube, mas neste momento eu prefiro deixar com o meu advogado para que ele resolva da melhor forma possível", disse o jogador.

A negociação teria grandes chances de acontecer há alguns meses, mas, como o clube se desfez de praticamente todos os jogadores da posição, os diretores avaliaram que perder um dos últimos volantes do elenco seria prejudicial para a equipe na temporada. Além de Denilson, o São Paulo dispõe apenas de Souza e Hudson no elenco - Wellington foi emprestado para o Inter, João Schmidt transferiu-se para o futebol português e Fabrício acertou com o Vasco após ser afastado. Rodrigo Caio, outro que poderia fazer a função, só volta no ano que vem após lesionar o joelho.

Formado pelo clube tricolor, Denilson tem um dos maiores salários do elenco e atuou apenas seis vezes em 2014. O jogador nunca foi bem aceito pela diretoria anterior e só teve o contrato renovado por insistência do então técnico Ney Franco e de Adalberto Baptista, que conseguiu dobrar o ex-presidente Juvenal Juvêncio e prorrogou o vínculo até 2017.

SÃO PAULO NEGA PROPOSTA

A repercussão da notícia do interesse português fez o clube encaminhou um e-mail para negar qualquer proposta por Denilson. Segundo o Tricolor, tudo não passa de especulação.

"Para acabar com as especulações em torno de uma possível proposta de transferência para o volante Denilson, o São Paulo Futebol Clube esclarece que em que nenhum momento recebeu oferta pelo atleta. Diante disso, não houve recusa e tampouco qualquer avaliação a respeito de uma possível saída do atleta", diz o comunicado.