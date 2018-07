São Paulo recusa proposta do futebol grego por Rafael Toloi

O São Paulo recusou nesta quarta-feira uma proposta do futebol grego pelo zagueiro Rafael Toloi. O Olympiacos ofereceu R$ 14 milhões pelo defensor, de quem o São Paulo tem apenas 10% dos direitos econômicos – o que significa que ficaria com R$ 1,4 milhão da transferência.

A proposta chegou ao clube pelo empresário do jogador, o ex-volante Bernardo Silva, que teve passagens pelo próprio São Paulo e também pelo Corinthians. O presidente do time do Morumbi, Carlos Miguel Aidar, recebeu por e-mail a oferta e a rejeitou ainda na manhã desta quarta-feira.

O São Paulo não pensa neste momento em se desfazer do defensor, principalmente por não ter conseguido contratar Dória. O defensor defendeu o time no primeiro semestre, voltou de empréstimo ao Olympique de Marselha, que havia fixado em R$ 21 milhões o preço pela venda dele. Apesar dos pedidos do técnico Juan Carlos Osorio, o clube não insistiu na negociação principalmente por não ter dinheiro suficiente.

Rafael Toloi foi contratado no começo de 2012, quando deixou o Goiás. O jogador tem vínculo válido até o fim de 2018 e durante o primeiro semestre do ano passado foi emprestado à Roma, da Itália. O defensor tem sido titular do time e formado a dupla de defesa central junto com Lucão.