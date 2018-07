São Paulo recusa proposta do Sevilla por Ganso

O São Paulo recusou proposta do Sevilla, da Espanha, pelo meia Ganso. O clube europeu ofereceu R$ 29,6 milhões ao time do Morumbi, que é dono de 32% dos direitos econômicos e receberia pela negociação cerca de R$ 10 milhões. A diretoria prefere manter o jogador por acreditar na importância dele para o elenco e, inclusive, negocia a renovação do contrato.

Ganso tem 32 jogos e sete gols pelo time no ano. O camisa 10 é um dos destaques do clube na campanha de semifinalista da Copa Libertadores. Com contrato até setembro de 2016, o jogador é um dos alvos da diretoria para negociar a renovação do vínculo. A antecipação das conversas é para evitar que a seis meses do fim do vínculo o meia possa assinar um pré-contrato com outras equipes.

A proposta veio diretamente do Sevilla para o São Paulo, sem a intermedição do empresário de Ganso, Giuseppe Dioguardi, o Pepinho. O clube do Morumbi considera que as conversas para renovar com o atleta estão adiantadas. Já o Sevilla, que acaba de contratar o técnico argentino Jorge Sampaoli, pensava em contar com o são-paulino como reforço para a disputa da Liga dos Campeões.