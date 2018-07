São Paulo recusa proposta da Inglaterra por Rodrigo Caio

Embora esteja com muitas dificuldades financeiras, o São Paulo decidiu que vai valorizar o zagueiro e volante Rodrigo Caio. Segundo o presidente do clube, Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, um time inglês fez uma proposta para contar com o jogador, mas os valores não agradaram a diretoria tricolor.

“O único jogador por quem recebemos algo foi o Rodrigo Caio. Por um intermediário, um clube inglês acenou com 15 milhões de euros (cerca de R$ 64,8 milhões), mas achamos que ele vale mais”, disse o dirigente, em entrevista ao Lance.

O valor é o mesmo que o Valencia quase o contratou no meio do ano. As negociações pareciam fechadas, o jogador chegou a viajar para fazer exames médicos, mas o acordo fracassou.

Com contrato até outubro de 2018, Rodrigo Caio é um dos jogadores mais valorizados do atual elenco tricolor. Promovido ao time principal desde 2011, o jogador constantemente é convocado para seleções da base, inclusive, tem sido titular da seleção brasileira olímpica.