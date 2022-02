São Paulo quer afiar pontaria para vencer a primeira do ano diante do Red Bull Bragantino

O São Paulo ainda não venceu nos dois primeiros jogos do ano e ainda repete problemas que foram dor de cabeça no ano passado. Um deles é a falta de pontaria do time. Nas duas últimas partidas, ambas pelo Paulistão, a equipe finalizou 31 vezes, sendo apenas sete no alvo, segundo números do Footstats, e anotou só um gol. O São Paulo quer melhorar o desempenho contra o Red Bull Bragantino, nesta quinta-feira, às 21h30, para, enfim, vencer o primeiro jogo neste ano.

O técnico Rogério Ceni recebeu cinco reforços para a atual temporada, mas ainda não conseguiu corrigir as repetidas falhas defensivas e ofensivas do ano passado. No ataque, o time segue apresentando dificuldades para furar as defesas adversárias.

Leia Também CBF divulga tabela do Brasileirão 2022; confira jogos da 1ª rodada

"Foram cruzamentos excessivos, realmente. Não era a opção principal de jogo. O adversário veio com uma linha muito baixa para contra-atacar", avaliou Ceni após a partida contra o Ituano.

Contra o Bragantino, o cenário tem tudo para ser diferente. A equipe de Bragança Paulista vai mais ao ataque e deve deixar espaços a serem aproveitados pelo São Paulo. Assim como mudou cinco nomes na escalação do primeiro para o segundo jogo, a expectativa é que nesta quinta Ceni realize mais alterações, levando em conta que a equipe ainda busca evoluir na parte física neste início de temporada.

No gol, Volpi retoma a vaga de titular enquanto Jandrei volta para o banco de reservas após fazer sua estreia contra o Ituano e pegar uma cobrança de pênalti. O equatoriano Arboleda, que representou sua seleção na Data Fifa, mas não foi a campo em nenhum dos dois jogos, é dúvida. Recuperados da covid-19, os meio-campistas Igor Gomes e Talles Costa treinaram nos últimos dias e ficam à disposição para o jogo.

O São Paulo está apenas na terceira posição do Grupo B do Campeonato Paulista, com apenas um ponto conquistado, enquanto o Red Bull Bragantino lidera o Grupo D, com uma vitória e uma derrota.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Aderlan, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Luan Candido; Eric Ramires, Praxedes, Artur, Hyoran, Helinho; Alerrandro. Técnico: Maurício Barbieri.

SÃO PAULO - Tiago Volpi, Rafinha, Miranda, Léo e Reinaldo; Gabriel Neves, Gabriel Sara, Nikão, Patrick; Alisson e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

ÁRBITRO - Vinícius Gonçalves Dias Araújo.

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Nabi Abi Chedid.

TV - HBO Max / Estádio TNT Sports.