São Paulo reduz em 50% preço da arquibancada para Libertadores

O São Paulo vai reduzir o preço dos ingressos de arquibancada para a fase decisiva da Copa Libertadores. Para a partida contra o Cruzeiro, pelas oitavas de final, no dia 6, o setor vai custar R$ 60, contra os R$ 120 cobrados nos três jogos no Morumbi pela etapa de grupos da competição.

A mudança no preço só pode ser feita agora porque o clube havia vendido para parte da torcida um pacote de ingressos para a fase de grupos. A decisão da diretoria foi estipular o valor de R$ 120 para entradas avulsas e incentivar a adesão ao programa de sócio torcedor. Os participantes dessa modalidade podiam comprar entradas para três partidas por R$ 100.

Os novos valores foram fixados em uma reunião da diretoria na tarde desta quinta-feira. O preço de R$ 120 era o mais barato do estádio e irritou os torcedores. Alguns são-paulinos chegaram a protestar contra o valor na porta do Morumbi e o valor elevado fez o time jogar para baixos público como mandante. Contra o Danubio, por exemplo, foram apenas 16,8 mil pagantes, o menor público do time em 20 anos.

Para amenizar a baixa procura por ingressos, o clube usou algumas estratégias. Em algumas partidas do Campeonato Paulista, lançou uma promoção em que o torcedor poderia levar um acompanhante de graça para um dos setores do estádio. Para a partida contra o Corinthians, pela Libertadores, na última quarta, o benefício foi estendido para todo o Morumbi.