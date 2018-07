São Paulo reduz multa no STJD por sinalizadores em clássico

O São Paulo conseguiu reduzir de R$ 30 mil para R$ 16 mil multa aplicada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por uso de sinalizadores no clássico com o Corinthians, disputado no dia 5 de novembro, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A redução foi decidida pelo Pleno do STJD, em julgamento realizado nesta quarta-feira.

Do valor total da multa, R$ 15 mil se refere à infração - uso de sinalizadores por parte da torcida nas arquibancadas do Morumbi - e R$ 1 mil se deve ao atraso causado pela interrupção da partida, em decorrência do artifício.

O pedido para a redução da punição foi acatado pelo relator do caso, Otávio Noronha, que decidiu diminuir a multa que fora aplicada com base no artigo 191, inciso III. Os demais auditores acompanharam o voto do relator.

AJUDA A CHAPECOENSE - A punição ao São Paulo, e aos demais clubes punidos em outras decisões do Pleno nesta quarta, beneficiaram a Chapecoense. Isso porque o STJD decidiu reverter o valor das multas aplicadas a um fundo destinado aos familiares das vítimas do acidente aéreo do qual foi vítima a delegação do time catarinense.

Na tragédia, ocorrida no último dia 29 na Colômbia, a Chapecoense perdeu 19 jogadores - outros três ainda se recuperam dos ferimentos. No total, 71 pessoas morreram no acidente aéreo que causou comoção mundial. Somente com as decisões do STJD nesta quarta, o fundo ganhou R$ 86,5 mil.